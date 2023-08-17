Хирург рассказала о спасении новорожденного с тремя патологиями Хирург Шугина: врачи спасли ребенка с патологиями сердца, мозга и кишечника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском областном перинатальном центре врачи спасли новорожденного ребенка с патологиями сердца и мозга, а также высокой кишечной непроходимостью, заявила NEWS.ru заведующая отделением хирургии новорожденных центра, хирург Юлия Шугина. По ее словам, мальчику провели операцию, в ходе которой удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.

В Московском областном перинатальном центре на 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1800 г. У ребенка были диагностированы множественные пороки развития — аномалия сердца и патология мозга. Кроме того, у новорожденного выявлена высокая кишечная непроходимость, — сказала Шугина.

Врач отметила, что кишечная непроходимость у мальчика была связана с перерывом двенадцатиперстной кишки, когда два конца не были соединены между собой и заканчивались слепо. Во время операции хирурги сумели сшить две кишки между собой в виде ромба, чтобы они оказались пересеченными. По словам Шугиной, через неделю мальчику провели рентгенологическое обследование, которое показало, что проходимость кишечника была восстановлена полностью.

Ранее травматолог-ортопед Александр Нестеренко сообщил, что в детской больнице в Подмосковье врачи прооперировали 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП с КамАЗом. По его словам, у молодого человека обнаружили переломы костей бедра, грудной клетки и нижней части спины. Нестеренко добавил, что во время операции хирурги сопоставили отломки бедра и зафиксировали их металлической пластиной. Пострадавшего ждет длительное восстановление и повторная операция по удалению конструкций.