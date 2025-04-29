Весенний салат из крапивы с яйцами, редиской и огурцом. Этот легкий и полезный вариант, который подарит вам заряд энергии и свежести. Нежные ингредиенты сочетаются в гармоничной текстуре и насыщенном вкусе, идеально подходя для любого приема пищи.
Ингредиенты
- 100 г молодой крапивы
- 3 варёных яйца
- 100 г редиски
- 1 огурец
- Пучок свежей зелени (укроп или петрушка)
Для заправки
- Сок 1 лимона
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. ложка зернистой горчицы
- Сметана жирная — 3 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
1. Сначала тщательно промойте молодую крапиву и обсушите. После этого мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте нарезанную крапиву, кубики варёных яиц, тонкие кружочки редиски и соломку огурца. Добавьте мелко нарезанную зелень.
2. Для заправки в небольшой миске смешайте лимонный сок, сметану, пропущенный через пресс чеснок, зернистую горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте. Залейте заправкой салат, тщательно перемешайте и дайте немного настояться, чтобы все вкусы смешались. Приятного аппетита!
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