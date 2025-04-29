Весенний салат из крапивы с яйцами! Самый простой и самый витаминный хит

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Весенний салат из крапивы с яйцами, редиской и огурцом. Этот легкий и полезный вариант, который подарит вам заряд энергии и свежести. Нежные ингредиенты сочетаются в гармоничной текстуре и насыщенном вкусе, идеально подходя для любого приема пищи.

Ингредиенты

100 г молодой крапивы

3 варёных яйца

100 г редиски

1 огурец

Пучок свежей зелени (укроп или петрушка)

Для заправки

Сок 1 лимона

1 зубчик чеснока

1 ст. ложка зернистой горчицы

Сметана жирная — 3 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Приготовление

1. Сначала тщательно промойте молодую крапиву и обсушите. После этого мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте нарезанную крапиву, кубики варёных яиц, тонкие кружочки редиски и соломку огурца. Добавьте мелко нарезанную зелень.

2. Для заправки в небольшой миске смешайте лимонный сок, сметану, пропущенный через пресс чеснок, зернистую горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте. Залейте заправкой салат, тщательно перемешайте и дайте немного настояться, чтобы все вкусы смешались. Приятного аппетита!

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