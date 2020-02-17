https://static.news.ru/photo/75177738-518b-11ea-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители духовенства и православные активисты отреагировали на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Так, владыка Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский, заявил, что не стоит сразу обрушиваться на священнослужителя с критикой. По его словам, сперва необходимо разобраться с терминологией. Владыка отметил: Смирнов говорил не о гражданском браке («когда расписались и живут вместе»), а о сожительстве.

В этой ситуации, сказал Евгений, женщина не имеет никакой защиты, а рождённый в таких отношениях ребёнок может остаться без отца. Свои слова епископ аргументировал тем, что мужчины не несут ответственности за сожительницу, которую в любой момент можно «оставить решать свои проблемы». Именно таких женщин, как подчеркнул владыка, и защищал протоиерей Смирнов. А называние группы населения «бесплатными проститутками» — это просто вопрос терминологии.

Также по сложившейся ситуации высказалась православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова. По её мнению, у протоиерея Смирнова есть особый талант — умение высказывать обычные вещи в провокационной манере.

Вообще, есть заповедь: «Не прелюбодействуй». С точки зрения церковного человека и христианина, плод прелюбодеяния — это грех. С другой стороны, можно ли эти нормы распространять на людей, которые не являются членами церкви и вообще не верят? — приводит слова православной активистки «КП-Екатеринбург».

Иванова отметила, что если слова о «бесплатных проститутках» были сказаны Смирновым в церкви, для более наглядной иллюстрации собственных мыслей, то это вполне нормальная ситуация.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы модели и телеведущей Алёны Водонаевой, написала заявления на протоиерея Дмитрия Смирнова, отправив документ в СК, ГУ МВД по Москве и в прокуратуру. Причиной указанных действий юриста стало высказывание священнослужителя, в котором он сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».