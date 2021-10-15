Верховный суд оценил правомерность нахождения в магазине без маски

Верховный суд РФ назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса. Поводом для решения стала жалоба жителя Якутии, которого привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при ЧС. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Полицейские обнаружили мужчину без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). При этом суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал решение в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать проступок малозначительным, однако его ходатайство не было удовлетворено.

Верховный суд также напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках и магазинах. Между тем каких-либо аргументов в пользу истца не было приведено ни в жалобе, ни в документах дела. Поэтому суд решил, что преступление не является малозначительным и не стал освобождать истца от наказания.

Ранее сообщалось, что в Якутии и Приморском крае вводится система QR-кодов для подтверждения вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённого не ранее шести месяцев назад заболевания. В Приморье система заработает с 15 ноября, в Якутии будет вводиться поэтапно — с 20 октября по 1 ноября. На входах в заведения будут установлены пункты контроля и мобильные заграждения.