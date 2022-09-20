Верещагин «усыновил» леопарда после крупного выигрыша на ТНТ

Фото: Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Актер Олег Верещагин стал «крестным» молодого леопарда из национального парка «Земля леопардов». Бывший участник Comedy Woman присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты, сообщается на сайте национального парка.

Теперь Верещагин является хранителем молодого самца под номером Leo 216М, которого артист назвал Гаврюша. Актер присоединился к программе национального парка после того, как стал победителем шоу «Звезды в Африке» на ТНТ и получил приз 5 млн рублей. Эти деньги он решил направить на работу по сохранению леопардов, обитающих в Приморском крае.

По условиям проекта нужно было выбрать животное, на помощь которому вы отдадите свой приз в случае победы. Я «загуглил» «Самые редкие виды животных». И среди разных рыб, насекомых и маленьких птичек я нашёл дальневосточного леопарда! Очень заинтересовался. Решил, что именно им я и хотел бы помочь, — рассказал Верещагин.

Что касается «крестника», которому теперь покровительствует артист, то это молодой хищник в возрасте около трех лет, который обитает в центральной части нацпарка в долине реки Брусья у границы с Китаем. Пятнистый красавец регулярно попадает в поле зрения фотоловушек. Он регулярно появляется перед камерами, демонстрируя свое великолепие.

Финансовая помощь в рамках программы «Хранитель леопарда» будет направлена на покупку новой спецтехники, в частности для прокладки специальных минерализованных полос в нацпарке для защиты заповедника от природных пожаров.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае впервые в мире опубликовал уникальные кадры ныряющих в воду за едой пятнистых оленей. Такой опыт добывания пропитания у этих животных ранее не был описан мировой наукой.