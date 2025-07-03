Венский гуляш: мясная нежность, которая тает во рту

Знаете, какое блюдо может творить чудеса с любым, даже самым жестким мясом? Этот венский гуляш превратит простую говядину в нежнейшее лакомство! Секрет — в равных пропорциях мяса и лука, которые создают волшебную гармонию вкуса.
Готовится долго, но практически без вашего участия — идеально для выходного дня, когда хочется и вкусно поесть, и отдохнуть. А аромат по всему дому будет стоять — просто сказка!
Ингредиенты
- 850 г говядины
- 850 г репчатого лука
- 3 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. паприки
- 600 мл воды
- Соль, перец — по вкусу
Лук нарезаем и обжариваем до золотисто-коричневого цвета — это займет минут 15. Говядину режем кубиками и добавляем к луку, продолжаем жарить еще 10–15 минут.
Добавляем томатную пасту и паприку, заливаем кипятком, чтобы мясо было полностью покрыто. Теперь главное — терпение: тушим на самом маленьком огне 4 часа. Можно иногда помешивать, но не обязательно.
В результате получаем невероятно нежное мясо в густом ароматном соусе. Подавать лучше с картофельным пюре или домашней лапшой — пальчики оближешь! Это тот случай, когда время делает всю работу за вас.
Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.