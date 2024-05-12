Вдова Окуджавы извинилась за концерт памяти мужа без Урганта MSK1.RU: Ольга Окуджава извинилась перед зрителями за концерт без Ивана Урганта

Вдова поэта и прозаика Булата Окуджавы Ольга публично извинилась за изменения, внесенные в программу вечера памяти ее супруга, передает MSK1.RU. Так, указали журналисты, было отменено выступление шоумена Ивана Урганта.

Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт, — сказала женщина.

При этом Ольга не упомянула имени телеведущего, которого внезапно исключили из программы выступления. Окуджава также не стала объяснять, по каким причинам программу пришлось менять в последний момент.

Ранее телекритик Александр Горбунов выразил мнение, что проект «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью, когда на федеральных каналах начнется новый сезон. По его словам, огромное количество зрителей ждет возвращения ведущего Ивана Урганта на телеэкраны. Как отметил Горбунов, если «Вечерний Ургант» вернется в эфир, это станет главным событием сезона.

Эксперт также назвал Урганта талантливым ведущим юмористических программ. Горбунов предположил, что он вполне может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и «Голоса».