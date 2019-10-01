https://static.news.ru/photo/3d6dac56-e441-11e9-ae84-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.

Буду относиться к её высказываниям более серьёзно, когда она получит образование, — подчеркнул Валуев в интервью телеканалу « 360 ».

По его словам, девушка высказывает не свои мысли, поэтому он предпочёл бы не присутствовать на её выступлении.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал обращать внимание на мнения таких активистов, так как будущее планеты должно волновать каждого из нас.

Ранее News.ru писал, что глава музея современного искусства «Дворец Токио» в Париже Эмма Лавинь приняла решение об увольнении руководителя благотворительной ассоциации друзей учреждения Бернара Шенбо за призывы убить экоактивистку Грету Тунберг.