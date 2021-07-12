Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Бенине
Анна Акимова
Анна Акимова
14:39, 14 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Произведённый в центре Гамалеи российский препарат для профилактики коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять в Бенине, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры. Данный препарат высокоэффективен против различных штаммов, включая «дельту» и «омикрон».
Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, — говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что «Спутник Лайт» может использоваться как самостоятельно, так и в качестве бустерной инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 30 странах.
Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Аргентине как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустера к другим вакцинам. Это первый компонент вакцины «Спутник V», зарегистрированной в Аргентине год назад.
В конце декабря 2021 года стало известно, что Минздрав Туниса одобрил использование «Спутника Лайт» в качестве универсальной бустерной инъекции на территории страны.
Высокий уровень эффективности и безопасность «Спутника Лайт» подтвердило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Медики зафиксировали у участников исследования мягкие или средние побочные эффекты.