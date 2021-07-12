Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Бенине

Произведённый в центре Гамалеи российский препарат для профилактики коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять в Бенине, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры. Данный препарат высокоэффективен против различных штаммов, включая «дельту» и «омикрон».

Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что «Спутник Лайт» может использоваться как самостоятельно, так и в качестве бустерной инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 30 странах.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Аргентине как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустера к другим вакцинам. Это первый компонент вакцины «Спутник V», зарегистрированной в Аргентине год назад.

В конце декабря 2021 года стало известно, что Минздрав Туниса одобрил использование «Спутника Лайт» в качестве универсальной бустерной инъекции на территории страны.