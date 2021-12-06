Аргентина одобрила вакцину от COVID «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена в Аргентине как в качестве самостоятельного препарата, так и в роли бустера к другим вакцинам, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», который был зарегистрирован в Аргентине год назад.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные центра имени Гамалеи, полученные после вакцинации «Спутником Лайт» 28 тысяч человек, демонстрируют 70% эффективности в течение трёх месяцев против «дельта»-штамма COVID-19, а в возрастной группе 60+ этот показатель превысил 75%. При использовании «Спутника Лайт» в качестве бустера его эффективность составила 83% против заражения и 94% против госпитализации.

В Аргентине уже тестировали «Спутник Лайт» среди пожилых людей. По результатам исследования, в возрастной группе от 60 до 79 лет препарат показал эффективность на уровне 76,8%. Против госпитализации людей старшего возраста вакцина эффективна на 87,6%. Кроме того, в 84,8% случаев она предотвратила смерть пациентов.

Высокий уровень эффективности и безопасность «Спутника Лайт» подтвердило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Медики зафиксировали у участников, как правило, мягкие или средние побочные эффекты.