Вакцину от COVID-19 центра Чумакова могут ввести в оборот в марте

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Заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов допустил, что разработанная в учреждении вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться в гражданском обороте в марте 2021 года.

Нашу [вакцину от COVID-19 следует] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Препарат центра Чумакова, который пока не имеет официального названия, имеет ключевую особенность, которая по замыслу разработчиков должна обеспечить особо надёжную защиту. Вакцина сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а из целого инактивированного вируса. Привитый человек получит полный набор антител, уверяют в центре.

В октябре 2020 года гендиректор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что клинические испытания третьей российской вакцины против коронавируса «идут хорошо». Позже он сообщил, что производство препарата может начаться в феврале 2021 года, передавал NEWS.ru.