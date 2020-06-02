В России на каждые 10 вакансий зафиксировали 18 соискателей

https://static.news.ru/photo/46b3ee08-a4bf-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Спрос на работу на рынке труда доминирует над предложениями. В среднем нуждаются в трудоустройстве почти в два раза больше людей, чем тот объём, который могут удовлетворить работодатели, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

О ситуации он рассказал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Коэффициент напряжённости на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8 — то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей, — цитирует Котякова «Интерфакс».

В то же время, по словам министра, «есть и благоприятные тенденции»: объём предложений растёт, сейчас соискатели могут выбирать из 1,15 млн вакансий. В ряде регионов по итогам мая количество принятых на работу граждан оказалось даже выше, чем количество уволенных, — например, в Камчатском крае, Якутии, на Чукотке, в Тамбовской и Амурской областях.

Тем не менее «в большинстве регионов ситуация достаточно сложная», признал Котяков.

Ранее NEWS.ru писал, что в России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов, которая отражена в проекте постановления Совета Федерации.

В свою очередь Котяков ранее предупредил парламентариев, что рост числа безработных россиян особенно остро будет ощущаться в третьем квартале 2020 года, который станет пиком кризиса.