Общество

В задания ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии коронавируса

13:28, 02 июля 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в будущем могут быть включены вопросы и задания, в которых будет показано, как пандемия коронавируса изменила жизнь людей. Такое мнение высказали главы министерств и департаментов образования регионов Сибири.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, эпидемия COVID-19 — «событие явно незаурядное с точки зрения того, что оно повлияло на весь мир». Поэтому, по его словам, современная история вполне может быть разделена по принципу «до и после».

На мой взгляд, я всё-таки профессиональный историк с дипломом, должен пройти определённый период времени, чтобы мы могли оценить то, что случилось. <...> Неслучайно сегодня многие футурологи пишут, что мир не будет прежним, — цитирует ТАСС мнение Федорчука, озвученное на пресс-конференции.

Министр уточнил, что пандемия оставит след в истории и войдёт в задания не только как затронувшая весь мир инфекция, но и как стимул для обновления экономики. По его словам, в финансовом секторе были запущены «очень многие процессы», которые не имеют прямого отношения тому положению вещей, что было до эпидемии.

Причина глобальных изменений, по его убеждению, проста: мир всё больше переходит в дистанционный формат, так как «пандемия показала, что не обязательно собирать всех в одном месте, чтобы поставить задачу».

Схожей позиции придерживается и глава департамента среднего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Вполне возможно, они (вопросы о пандемии на ЕГЭ — NEWS.ru) появятся, потому что они являются существенными как для экономического, так и социокультурного экономического развития, — сказала она.

Поддержала коллег и министр образования Красноярского края Светлана Маковская. Она считает, что в будущем вопросы про пандемию коронавируса могут появиться не только на Едином госэкзамене по истории, но и по биологии.

Федочук напомнил, что сейчас в рамках ЕГЭ уже есть вопросы, касающиеся предыдущих крупных эпидемий. В том числе — чумы, свирепствовавшей в середине XIV века.

В задания ЕГЭ будущих лет также предполагается добавить и вопросы по новым нормам Конституции. Их могут ввести в экзамен по обществознанию уже с 2021 года, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

На ЕГЭ нынешнего года было решено оставить тестовые задания, принятые ранее.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

При этом Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемической предосторожности.

29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ, основной этап проходит с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24-25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России из больниц выписаны более шести тысяч человек, вылечившихся от коронавируса. Всего с начала пандемии справились с инфекцией почти 429 тысяч пациентов. Общее количество заразившихся по состоянию на 2 июля составляет около 661,2 тысячи, из которых почти 6,8 тысячи выявлены за последние сутки. Жертвами заболевания стали без малого 9,7 тысячи человек, 147 летальных исходов зафиксированы за последние 24 часа.

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