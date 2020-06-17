Минпросвещения определилось со сроками проведения ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/0c21bdae-b0a1-11ea-b082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а первая проверка основного этапа назначена на 3 июля.

Как следует из текста приказа, 3 июля будет проведён экзамен по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку будет проходить в два дня — 6 и 7 числа. 10 июля будут проверять знания выпускников в математике. На 13 июля назначены экзамены по истории и физике. 16 числа предстоит сдавать обществознание и химию. 20 июля будет проходить тестирование по биологии. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 22 и 23 июля пройдёт устная часть.

Резервные дни для тех, кто по какой-либо уважительной причине не сдаст экзамен в основные дни — 24 и 25 июля. Причём, в первый день не будет тестов по русскому и иностранным языкам.

Те, кто не сдаст ЕГЭ ни в основной период, ни в резервные дни, смогут подтвердить знания по географии, литературе, информатике, биологии и истории 3 августа. В этот же день комиссии будут принимать устный экзамен по иностранным языкам. Русский язык будут принимать 5 августа. Тесты по обществознанию, химии, физике, математике и письменная часть экзамена по иностранным языкам состоится 7 числа. Кроме того, все предметы можно будет сдать 8 августа.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

Как писал NEWS.ru, Рособрнадзор не станет требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемической предосторожности.