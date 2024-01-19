В Wildberries раскрыли судьбу сгоревшего склада в Шушарах Wildberries заявила о планах реконструировать сгоревший склад в Шушарах

Фото: t.me/mchs_official

Компания Wildberries анонсировала реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах (Санкт-Петербург) для полного восстановления логистики в регионе, заявили NEWS.ru в пресс-службе WB. Представители организации добавили, что сейчас WB оценивает необходимый объем инвестиций.

В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернуться к привычным объемам и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций. Детали будут раскрыты позднее, — отметили в пресс-службе WB.

Крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что товар, хранившийся на сгоревшем складе Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки. В компании подчеркнули, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства перед партнерами.