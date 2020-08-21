В ВОЗ пояснили, с какого возраста дети могут носить медицинские маски

https://static.news.ru/photo/e0013f50-e4d6-11ea-afd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дали рекомендации, с какого возраста дети могут носить медицинские маски.

Специалисты категорически не рекомендуют носить маски детям до пяти лет, а также всем людям, которые занимаются спортом и активной деятельностью. В ВОЗ посоветовали при ситуации, когда маски носить нельзя, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, сообщает Lenta.ru.

Дети от 6 лет могут носить маски в зависимости от ситуации. Кроме того, взрослые должны следить за ребёнком во время ношения маски, чтобы ему было комфортно и это не повлияло на его здоровье, в том числе психологическое.

Уже с 12 лет дети могут самостоятельно, без надзора, носить медицинские маски. Однако, если угроза передачи вируса минимальна, и есть возможность соблюдать социальную дистанцию, тогда подросток может не надевать защитное средство.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие врачи пояснили, почему маленьким детям не стоит носить маску, несмотря на вероятность заражения коронавирусом. По словам немецкого врача Якоба Маске, дети младшего возраста не могут самостоятельно контролировать маску на лице и в случае дискомфорта и нехватки воздуха не смогут поправить или снять маску. Кроме того, маленькие дети могут капризничать и срывать маски.