В «Ведомостях» объяснили исчезновение статьи Сафронова

Исчезновение колонки советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с сайта газеты «Ведомостей» связано с DDoS-атакой на издание, сообщили NEWS.ru в редакции издания.

У нас сейчас технический сбой всего сайта, DDos-атака, мы восстанавливаем весь сайт. Речь идёт не о каком-то конкретном материале. Мы сейчас технически поднимаем сайт, а материал Сафронова вы можете прочитать в «принте» (в печатной версии газеты. — NEWS.ru), это вышло в сегодняшнем номере. И не надо искать каких-то сакральных заговоров там, где их нет, ладно? — сказала представительница «Ведомостей».

При этом журналисты не знают, откуда поступила атака.

Мы выясним позже, сейчас пока прикрываем тылы возможные. В ближайшее время восстановим сайт, — отметила она.

Колонка Сафронова с заголовком «Шпионов делать из этих людей» появилась на сайте газеты в ночь на 23 июля. Утром 23 июля она оказалась недоступна: при переходе по ссылке открывалась ошибка «404». При этом сайт издания работал штатно. Позднее прекратил открываться весь сайт газеты, вместо страниц появляется ошибка «502».

Скриншот экрана

В своей статье Сафронов написал, что расследование дел о госизмене и шпионаже представляет собой конвейер. В число обвиняемых попадает широкий круг людей, когда-либо контактировавших с любыми иностранцами или даже живущими за границей родственниками.

По словам Сафронова, суд удовлетворяет все ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Этих людей убеждают, в том числе и назначенные адвокаты, пойти на сделку со следствием. Если человек отказывается, о нём на долгое время «забывают». При этом изоляция давит на психику.

Сафронов сам является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей.