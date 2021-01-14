В Тульской области ветерану-инвалиду выделили жильё с печным отоплением

https://static.news.ru/photo/8a88ea7e-5744-11eb-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Tarusov/Russian Look/Global Look Press

Ветеран боевых действий в Чечне Роман Заговеев из Тульской области получил от государства жильё, не приспособленное для жизни инвалида I группы, каковым он является. Мужчина частично парализован и не может топить дровами печь и подниматься на второй этаж, но именно в таких условиях ему и предложили жить.

Более того, дом расположен в посёлке вдали от цивилизации, откуда стараются уехать местные жители, передаёт «Ридус».

После 20 лет ожидания дали эту квартиру с печным отоплением где-то в глуши. Мы живём хоть и в посёлке Кресты, но зато в восьми километрах от центрального города. А этот посёлок Грибоедово в 40 километрах находится! — цитирует издание мать ветерана Галину Заговееву.

Помимо прочего, мужчине требуется регулярная медпомощь, на которую он не сможет рассчитывать на новом месте. Однако в местной администрации утверждают: других вариантов жилплощади нет.

Заговеев получил ранение в 1999 году, когда ему было 19 лет. По словам врачей, спасти его удалось лишь чудом. Потом были долгие годы реабилитации, пришлось заново учиться говорить, пить и есть. Речь в полной мере не восстановилась до сих пор.

Государство наградило мужчину орденом Мужества за выполнение воинского долга при ликвидации бандформирований в Северо-Кавказском регионе. Однако положенную квартиру он так и не получил.

Я лучше бы погиб, чем так, — с трудом выговаривает Заговеев.

По словам его матери, она регулярно пишет обращения и жалобы, неоднократно бывала на приёме у губернатора Тульской области и писала письмо мэру Москвы с просьбой о помощи. Были проведены две прокурорские проверки, но квартиру, пригодную для жизни, чиновники найти не смогли.

Власти отказали даже в финансовой помощи для ремонта нынешнего жилья, мотивируя тем, что своих квадратных метров у него нет, а сестре, которая приютила его, средства выделить нельзя.

Новость о том, что переезд всё же можно планировать, местные власти сообщили в канун Нового года. При этом предложили либо соглашаться на то, что дают, либо писать отказ. Опасаясь не получить вообще ничего, семья согласилась.

Другого благоустроенного жилья у нас нет. Мы обязаны по закону предложить ему вот это освободившееся жильё, что мы и сделали. Строительство же не ведётся, поэтому можем предложить только то, что высвобождается: <...> кто-то умирает, и после этого передаётся, — объяснила глава администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района Татьяна Шарапова.

Она добавила, что «очередь не движется, потому что нет домов».

Ранее NEWS.ru писал, что в России наметился дефицит загородных домов, дач и коттеджей. В прошлом году спрос на эту недвижимость вырос, однако нынешние владельцы не торопятся их продавать.