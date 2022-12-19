В Третьяковской галерее рассказали об отмене проектов из-за санкций Директор Третьяковской галереи Трегулова: из-за санкций отменились проекты с зарубежными коллегами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третьяковская галерея

Проекты Третьяковской галереи и ее зарубежных коллег были отменены из-за санкций, рассказала журналу «Компания» директор галереи Зельфира Трегулова. Она пояснила, что на 2022 год у музея были планы, которые должны были тесно взаимодействовать с крупнейшими мировыми музеями и собраниями. Эксперт выразила надежду, что вложенный в подготовку этих проектов труд в итоге окажется не напрасным и в какой-то момент к сотрудничеству с иностранными партнерами удастся вернуться. Директор галереи также добавила, что ее зарубежные коллеги также жалели об упущенных возможностях, так как готовившиеся выставки были бы крайне востребованы у аудитории.

Все наши коллеги, с которыми мы готовили проекты, представлявшие интереснейшие страницы истории русского искусства за рубежом, с огромной печалью сообщали нам, что они вынуждены приостановить работу над этими проектами <..> Проекты, о которых мы договаривались, в какой-то иной ситуации были бы реализованы, причем имели бы успех. Наши коллеги жалели о невозможности их реализовать и об упущенных возможностях представить крайне востребованные аудиторией выставки, — сообщила Трегулова.

Директор Третьяковской галереи рассказала, что выставку современного индийского искусства пришлось отменить из-за того, что за две-три недели после начала СВО стоимость перевозки произведений искусства выросла в три раза и стала неподъемной для бюджета. Он, в свою очередь, составлялся с помощью меценатов, один их которых в числе первых попал под санкции.

Бывший охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев, который прошлой зимой дорисовал глаза на картине «Три фигуры» ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской, ранее был оправдан. Такое решение было вынесено в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Инстанция не обнаружила в действиях Васильева состава преступления. Отмечается, что за обвиняемым остается право на реабилитацию. Принудительную меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении инстанция также отменила.