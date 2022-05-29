Власти Запорожья: скифское золото пытались вывезти из Мелитополя в Европу Член администрации Запорожской области Рогов рассказал о предотвращении вывоза cкифского золота в Европу

Фото Werner Forman Archive/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в интервью ТАСС об операции по предотвращению кражи и вывоза коллекции cкифского золота из Мелитопольского краеведческого музея в Европу. Ее провели власти и правоохранительные органы региона.

Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза в дальнее зарубежье — судя по всему, заказчики были в одной из стран Евросоюза — легендарного скифского золота, которое было похищено из Мелитопольского краеведческого музея, а затем припрятано для перевоза тропами, скрытыми путями, контрабандой непосредственно в Евросоюз, — сказал Рогов.

Он отметил, что сразу после того, как кражу удалось предотвратить, «началась истерика» в западных СМИ. В многочисленных статьях Россию обвиняли в том, что она хотела украсть коллекцию.

Пока золото не было обнаружено, Запад сидел тихо и не возмущался, куда оно исчезло. Когда мы в результате следственных действий его нашли и вернули непосредственно в музей, тогда западные СМИ начали кричать и обвинять именно нас в том, что мы хотели сделать что-то плохое, хотя все очевидно, как это происходило и чем это, слава богу, закончилось, — добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что представители президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье «находятся на низком старте», обсуждают эвакуацию и вывозят из города самое ценное, что может свидетельствовать о его грядущей сдаче. По его словам, Киев отдаст Запорожье после того, как «Донбасс будет освобожден».