В суд поступило первое в России дело о воре в законе

https://static.news.ru/photo/b88585d2-dcb9-11ea-b786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии следствия, обвиняемый с 2013 года и по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе, обладающих непререкаемым авторитетом среди преступников, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Отмечается, что свой авторитет фигурант дела использует для организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей.

Ему инкриминируется статья 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Если вина будет доказана, то обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.

Как писал NEWS.ru, в мае 2019 года жителя Томска арестовали по новой статье Уголовного кодекса — как лидера преступного мира региона. Криминального авторитета задерживали бойцы Росгвардии. В ходе обысков у него изъяли документы, электронные носители информации «и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования». Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что речь идёт о Николае Кузьмичёве, известном в криминальном мире как Коля Томский. Статус вора в законе он получил в 2013 году.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для воров в законе. Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает в том числе наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.