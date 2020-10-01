В столице показали концепт нового плацкартного вагона с просторными полками

https://static.news.ru/photo/6519ef5e-047e-11eb-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве на площади Павелецкого вокзала Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) и компания «Трансмашхолдинг» представили концепцию нового плацкартного вагона с просторными полками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. По его данным, новый вагон выполнен в габарите «Т». Его пространство увеличено на 11%, он стал шире на 28 см и длиннее на 73 см. Таким образом, спальные места стали больше на 10%, а места для багажа — на 14%.

Интерьер выполнен в спокойных оттенках, преобладают бежевые и светло-коричневые тона. Каждая полка закрывается шторкой, а каждый вагон оборудован душевой комнатой. Внутреннее пространство также оснащено системами обеззараживания воздуха и воды, а предметы интерьера сделаны из антибактериальных материалов. Кроме того, в вагоне осуществляется раздельный сбор мусора и созданы комфортные условия для перевозки домашних животных. Вагон может быть введён в эксплуатацию уже во второй половине 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.