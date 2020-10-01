В столице показали концепт нового плацкартного вагона с просторными полками

В Москве на площади Павелецкого вокзала Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) и компания «Трансмашхолдинг» представили концепцию нового плацкартного вагона с просторными полками.
Об этом
Интерьер выполнен в спокойных оттенках, преобладают бежевые и светло-коричневые тона. Каждая полка закрывается шторкой, а каждый вагон оборудован душевой комнатой. Внутреннее пространство также оснащено системами обеззараживания воздуха и воды, а предметы интерьера сделаны из антибактериальных материалов. Кроме того, в вагоне осуществляется раздельный сбор мусора и созданы комфортные условия для перевозки домашних животных. Вагон может быть введён в эксплуатацию уже во второй половине 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен