В США бариста, плюнувший в кофе полицейским, попал под арест

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Полицейские в США арестовали работника кофейни, который плюнул в кофе для правоохранителей.

Как сообщает телеканал «360» инцидент произошёл в штате Нью-Джерси. В напиток плюнул 21-летний бариста Кевин Трехо. Отмечается, что полицейские теперь будут вынуждены пройти тесты на коронавирус.

При нынешней угрозе COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то намеренно плюнул бы в твой напиток, — заявил капитан полиции Джозефа Рамполлы.

Трехо уже уволили из кофейни. Кроме того, молодого человека обвинили в создании опасной среды.

Ранее в Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.