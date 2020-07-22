В США бариста, плюнувший в кофе полицейским, попал под арест

Полицейские в США арестовали работника кофейни, который плюнул в кофе для правоохранителей.
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При нынешней угрозе COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то намеренно плюнул бы в твой напиток, — заявил капитан полиции Джозефа Рамполлы.
Трехо уже уволили из кофейни. Кроме того, молодого человека обвинили в создании опасной среды.
Ранее в Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.
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