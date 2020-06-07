В «Союзе женщин России» рассказали о качествах настоящего мужчины

https://static.news.ru/photo/5bfbc50c-a982-11ea-b400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова описала качества настоящего мужчины. По её словам, он должен нести ответственность за семью. Также мужчина обязан приносить дополнительные доходы.

Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата <…> Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться, — цитирует Лахову РИА Новости.

Она подчеркнула, что мужчина обязан уметь ремонтировать и чинить вещи, а не выбрасывать и покупать новые. Ко всему этому он должен быть мужественным и сильным.

NEWS.ru ранее писал, что психолог назвал главные качества идеального мужчины.