В «Союзе женщин России» рассказали о качествах настоящего мужчины

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова описала качества настоящего мужчины. По её словам, он должен нести ответственность за семью. Также мужчина обязан приносить дополнительные доходы.
Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата <…> Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться, —
цитируетЛахову РИА Новости.
Она подчеркнула, что мужчина обязан уметь ремонтировать и чинить вещи, а не выбрасывать и покупать новые. Ко всему этому он должен быть мужественным и сильным.
NEWS.ru ранее писал, что психолог назвал главные качества идеального мужчины.
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