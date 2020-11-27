В Совфеде предложили сажать иноагентов за сбор чувствительной информации

https://static.news.ru/photo/0928ae44-30f0-11eb-ac4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданам, которых признают иноагентами, может грозить заключение на срок до пяти лет за сбор «чувствительной» для России информации. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он отметил, что парламентарии готовят соответствующие поправки в законодательство. Ранее в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий возможность признания иностранными агентами физлица, то есть простых граждан.

Парламентарии предлагают в законопроекте, вносящем изменения в Уголовный кодекс РФ, ввести норму о наказании для физлиц, занимающихся сбором информации чувствительного характера и нарушающего законодательство об иноагентах, — цитирует Климова РБК.

Документ, подготовленный парламентариями, направлен для получения отзыва в Верховный суд.

Срок лишения свободы за такое правонарушение может варьироваться до пяти лет. Кроме того, граждан-иногентов предлагается штрафовать за непредставление или несвоевременное представление сведений о себе. Сумма штрафа может составлять от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, граждане-иноагенты потеряют право занимать посты на госслужбе, а также получать доступ к государственной тайне. Перечень физлиц-иноагентов планируют разместить в Сети в открытом доступе. От подачи заявлений на включение в список освободят сотрудников дипломатических ведомств, аккредитованных иностранных журналистов и других граждан, в отношении которых соответствующие ведомства могут принять подобные решения.