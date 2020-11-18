Проект закона о признании иноагентами физлиц внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/520e6dec-29a2-11eb-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа парламентариев и сенаторов 18 ноября внесла в Госдуму проект закона, предусматривающий возможность признания иностранными агентами физлиц, определяющий их статус и ответственность, рассказал один из авторов документа, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что подобные граждане потеряют право занимать посты на госслужбе, а также получать доступ к государственной тайне. Перечень физлиц-иноагентов планируют разместить в Сети в открытом доступе. От подачи заявлений на включение в список освободят сотрудников дипломатических ведомств, аккредитованных иностранных журналистов и других граждан, в отношении которых соответствующие ведомства могут принять подобные решения.

Накануне два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ. Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав. Авторами второго законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «дачная амнистия» будет продлена ещё на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

Документ пролонгирует на пять лет срок упрощённого порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, а также на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.