В Совфеде предложили давать детям медработников места в садах вне очереди

https://static.news.ru/photo/3fe6b804-1b47-11eb-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Письмо с предложением внести в законодательство изменения, позволяющие предоставлять детям медицинских работников места в детсадах в первую очередь, направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой от заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко.

По мнению сенатора, такая мера позволит значительно снять напряжённость в отрасли в условиях пандемии и станет аргументом для привлечения и закрепления медицинских кадров в районах Крайнего Севера, передаёт ТАСС.

Прошу вас оказать содействие в принятии уполномоченными федеральными органами исполнительной власти взаимосогласованного решения о возможности внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, обеспечивающих первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях детям медицинских работников, — говорится в обращении.

Кусайко подчеркнула, что в России наблюдается дефицит кадров в государственной и муниципальных системах здравоохранения, что требует поиска новых форм и методов привлечения кадров и повышения привлекательности и престижа профессии медработника в целом.

Места в детских садах предоставляют вне очереди детям прокуроров, судей, военнослужащих по контракту, военных пенсионеров, сотрудников СК РФ, полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной и государственной противопожарных служб, таможенных органов, отметила автор инициативы.

Деятельность медицинских работников по уровню своей социальной значимости сопоставима с деятельностью вышеуказанных категорий служащих, наделённых правом на внеочередное (первоочередное) обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных организациях, — подчеркнула Кусайко.

По словам сенатора, инициативу поддержал Минздрав, но против выступило Министерство просвещения. По мнению ведомства, расширение категорий граждан, имеющих преимущественное право на приём в образовательные организации, нецелесообразно ввиду потенциального ограничения территориальной доступности дошкольного образования для других граждан.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство просвещения РФ утвердило порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Среди новых норм — приоритет приёма детей, у которых в той или иной школе уже учатся брат или сестра.