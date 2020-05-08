В Совфеде подчеркнули важность экспертного мнения при переносе ЕГЭ

Руководитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко о переносе ЕГЭ. По её словам, при принятии решения нужно учитывать рекомендации экспертов.
Она напомнила, что глава Минпросвещения Сергей Кварцов пообещал принимать решение об изменении сроков проведения экзамена,
В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей, — подчеркнула она.
Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.
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