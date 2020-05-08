В Совфеде подчеркнули важность экспертного мнения при переносе ЕГЭ

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Руководитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко о переносе ЕГЭ. По её словам, при принятии решения нужно учитывать рекомендации экспертов.

Она напомнила, что глава Минпросвещения Сергей Кварцов пообещал принимать решение об изменении сроков проведения экзамена, передаёт RT. При этом нужно рассматривать все сценарии деятельности в сложившихся обстоятельствах.

В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей, — подчеркнула она.

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году. Однако в Рособрнадзоре это предложение раскритиковали и отметили, что провести справедливую приёмную кампанию без ЕГЭ невозможно.