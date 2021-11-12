16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В СФ предложили СМИ называть гражданство преступников вместо национальности

12:51, 12 ноября 2021
В СФ предложили СМИ называть гражданство преступников вместо национальности Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Член Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров заявил, что в сообщениях СМИ о преступлениях можно указывать гражданство правонарушителя — России или иностранного государства. Это логично, так как в паспорте отсутствует графа «национальность». Слова сенатора приводит РИА Новости.

Здесь есть логика: у нас в паспорте нет графы «национальность» либо гражданин России, либо нет, отметил он.

По мнению сенатора, это предложение не следует рассматривать как цензуру в СМИ. Джабаров напомнил, что в России проживает около 200 народов.

Ранее парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

В законодательном органе региона считают, что распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группe или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео