В СФ предложили СМИ называть гражданство преступников вместо национальности

Член Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров заявил, что в сообщениях СМИ о преступлениях можно указывать гражданство правонарушителя — России или иностранного государства. Это логично, так как в паспорте отсутствует графа «национальность». Слова сенатора приводит РИА Новости.

Здесь есть логика: у нас в паспорте нет графы «национальность» — либо гражданин России, либо нет, — отметил он.

По мнению сенатора, это предложение не следует рассматривать как цензуру в СМИ. Джабаров напомнил, что в России проживает около 200 народов.

Ранее парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

В законодательном органе региона считают, что распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группe или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.