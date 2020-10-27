В Сети появилось видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха

https://static.news.ru/photo/5886c87c-1868-11eb-afdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: haqqin.az

В Интернете появились кадры удара беспилотника по автомобилю министра обороны и командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалала Арутюняна. В Азербайджане сообщили, что он был убит.

На появившихся в Сети кадрах видно, как служебный автомобиль, в котором, по заявлениям азербайджанской стороны, находился Арутюнян, едет по дороге в сопровождении ещё нескольких машин. По нему наносит удар оперативно-тактический средневысотный беспилотник, сообщают азербайджанские СМИ.

Автомобиль загорается, после чего проезжает ещё несколько метров и останавливается. В ролике показано, что рядом с догорающей машиной лежат без движения несколько человек.

Как писал NEWS.ru глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил о назначении нового министра обороны НКР. По его словам, данное решение связано исключительно с полученным министром ранением.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.