В РЖД рассмотрят возможность введения неполного рабочего дня

https://static.news.ru/photo/8c8f7120-74a6-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В компании «РЖД» рассмотрят возможность ввести для своих сотрудников режим неполного рабочего дня. Соответствующее решение может быть принято в связи со сложившейся нестабильной макроэкономической ситуацией.

Письмо с предложением поучаствовать в заочном голосовании по вопросу о применении неполного рабочего времени членам правления ОАО «РЖД» отправил глава монополии Олег Белозёров. В послании автор пояснил, что конъюнктура мировых товарных рынков для российских экспортёров сырьевых товаров с начала 2020 года ухудшается.

В первом квартале, учитывая негативные макроэкономические изменения, ожидается падение погрузок более чем на 5%, грузооборота — более чем на 5,9%, а пассажирских перевозок — на 40%.

Также в компании прогнозируют снижение источников финансирования инвестиционной программы и разрыв финансовых потоков обеспечения операционной деятельности. Белозёров призвал рассмотреть вопрос о применении массового режима неполного рабочего дня в качестве альтернативы сокращению штата. Таким образом в РЖД могут быть сохранены многие рабочие места, передаёт информацию из открытого письма главы монополии «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, руководство РЖД решило временно сократить глубину продаж ж/д билетов на поезда дальнего следования. Эти меры связаны со снижением пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.