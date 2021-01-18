В РУДН проверят все программы после появления курса по астрологии

https://static.news.ru/photo/74bdb308-596c-11eb-bde9-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Clapp/Arcaid/Global Look press

Руководство Российского университета дружбы народов (РУДН) намерено проверить содержание всех программ Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) после появления информации о запуске в вузе курса по астрологии.

В РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам. Сотрудники РУДН, которые спровоцировали данную ситуацию, получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета, — цитирует ТАСС ректора РУДН Олега Ястребова.

Пакет документов об открытии этой программы допобразования не успел пройти экспертизу и утверждение, приказ был отменён тем же днём, что и вышел. Этот курс, по его словам, представлял собой серию мастер-классов от «подвальных эзотериков».

Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН, — подчеркнул ректор.

Как писал NEWS.ru, абитуриенты в России смогут подавать документы для поступления в вузы дистанционно. Постановление о введении нового порядка приёма документов для поступающих в высшие учебные заведения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обеспечивать бесперебойность работы сервисов по электронной подаче документов для поступления в вузы будут Минцифры и Министерство науки и высшего образования, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Отмечается, что абитуриенты смогут подавать заявление о поступлении и все необходимые документы в выбранный ими вуз посредством портала «Госуслуги». О работе сервиса чиновники будут отчитываться раз в год в конце октября.