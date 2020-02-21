https://static.news.ru/photo/73901958-54e5-11ea-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Атеистам не стоит выступать против упоминания бога в Конституции России. Об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

По его мнению, вера в бога — «конституирующий признак нашего народа», а атеистов в России меньшинство.

Меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога является одной из мировоззренческих основ жизни нашего народа, — цитирует его «Независимая газета».

Епископ Савва также сравнил атеистов с монархистами, которым следует смириться с упоминанием о демократическом строе в Конституции. Кроме того, он привёл в пример конституции других стран, например, Ирландии, которые содержат упоминания о боге.

По его мнению, Основной закон страны содержит не только правовые, но и мировоззренческие основы. Кроме того, Конституция должна стать одним из ориентиров развития России.

Как сообщал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о внесении в Конституцию упоминания бога.