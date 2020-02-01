https://static.news.ru/photo/f052573c-44f8-11ea-984c-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о внесении в Конституцию упоминание бога.

Представитель РПЦ сделал такое заявление на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации, сообщил представитель Церкви в своём Telegram-канале.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «богом хранимая родная страна», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции, — подчеркнул патриарх.

Он отметил, что сейчас такого нет, но необходимо прикладывать усилия и молиться для содействия развитию этой идеи. По его словам, сейчас подходящее время для начала соответствующей дискуссии.

Ранее, как писал NEWS.ru, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин заявил, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие «русский народ». По его словам, необходимо ввести упоминание о государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, что после распада Советского Союза у русского народа «вынули хребет и он остался без внутреннего каркаса».