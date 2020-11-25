В РПЦ рассказали о критериях канонизации Суворова

https://static.news.ru/photo/06783a26-2f46-11eb-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Портрет фельдмаршала графа А. В. Суворова. Й. Крейцингер. 1799 год Фото: wikipedia.org

Решение о том, чтобы причислить человека к лику святых, принимается только после документальных свидетельств чудотворений. Однако нужно избегать подмены святости геройством. Об этом заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Таким образом он прокомментировал инициативу основателя телеканала «Царьград», замглавы Всемирного русского народного собора и предпринимателя Константина Малофеева.

В связи с предложением канонизировать одного из великих сынов России Александра Васильевича Суворова полезно вспомнить, что основным критерием канонизации (то есть констатации того, что усопший человек обрел особую молитвенную благодать у Небесного Престола Божия) является — помимо добродетельной жизни и народного почитания — наличие чудотворений: «Необходимо, чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована даром чудотворения по кончине его и народным почитанием его». Так определил поместный собор 1917–1918 годов, — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Кроме того, священнослужитель предостерёг от подмены святости героизацией и отметил, что одной из проблем в области канонизации является мифологизация. Такое случается, когда героизация достойного человека подменяет собой прославление во святых.

Этот риск и делает важной тщательную проверку подлинности чудес. По словам епископа Саввы, подлинные чудотворения являются не рассуждениями людей о человеке, а Божие свидетельство о нём.

В ходе съезда общества «Двуглавый Орёл», на котором принято решение о канонизации Суворова, отмечено, что он с детства был глубоко набожным, читал на богослужениях и пел в хоре. Исторические исследования подтверждают его личную праведность, супружескую верность и подлинно аскетичный образ жизни, а его военные победы связывают не только с полководческим дарованием, но и с горячей молитвой. Суворов всегда старался беречь солдат, запрещал жестокое обращение с пленными, на собственные средства возводил церкви в сёлах для крестьян, а в 1798 году полководец планировал принять монашеский постриг в Ниловой Пустыни, о чём направлял прошение императору Павлу I, писал NEWS.ru.