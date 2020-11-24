Александра Суворова хотят причислить к лику святых

https://static.news.ru/photo/583e90b0-2e35-11eb-8f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Йозеф Крейцингер

Представители общественного движения «Царьград» планируют обратиться к председателю Синодальной комиссии по канонизации святых епископу Троицкому Панкратию с просьбой рассмотреть вопрос о причислении к лику святых генералиссимуса Русской Императорской Армии Александра Суворова.

Движение за канонизацию Александра Суворова сегодня обретает самый широкий характер. Большинство епархий Русской Православной Церкви поддерживают причисление Александра Суворова к лику святых, — сообщает «Царьград».

В ходе съезда Общества «Двуглавый Орёл», на котором принято решение о канонизации, отмечено, что Суворов с детства был глубоко набожным, читал за богослужениями и пел в хоре. Исторические исследования подтверждают его личную праведность, супружескую верность и подлинно аскетичный образ жизни, а его военные победы связывают не только с полководческим дарованием, но и с горячей молитвой. Суворов всегда старался беречь солдат, запрещал жестокое обращение с пленными, на собственные средства возводил церкви в сёлах для крестьян, а в 1798 году полководец планировал принять монашеский постриг в Ниловой Пустыни, о чём направлял прошение императору Павлу I.

В своём подвижничестве Александр Суворов очень близок к двум другим прославленным Русской Церковью воинам: благоверному князю Александру Невскому и праведному воину Феодору Ушакову, — уверены представители «Царьграда».

Они считают, что в год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, продолжателем которого стал Александр Суворов, его канонизация была бы особенно символична.

Как писал NEWS.ru, итальянского подростка-программиста Карло Акутиса, скончавшегося в 15 лет от лейкемии, католическая церковь причислила к лику блаженных. Проведённый обряд беатификации предваряет канонизацию — причисление к лику святых. Если это произойдёт, то Акутис станет первым миллениалом, включённым в эту категорию, его уже прозвали «покровителем Интернета». Подросток проявлял повышенный интерес к компьютеру и Интернету, при этом он являлся ревностным католиком и использовал свои увлечения для выражения собственной веры. Акутис, например, создал сайт, на котором разместил список и описание всех евхаристических чудес. Кроме того, подросток помогал бездомным и обездоленным. По словам матери, жизнь Карло — пример того, как «Интернет может быть использован для благих целей».