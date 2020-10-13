Итальянского подростка могут причислить к лику святых за работу в Сети

https://static.news.ru/photo/b3b0a284-0d43-11eb-b7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimiliano Migliorato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянского подростка-программиста Карло Акутиса, скончавшегося в 15 лет от лейкемии, Католическая церковь причислила к лику блаженных. Проведённый обряд беатификации предваряет канонизацию — причисление к лику святых. Если это произойдёт, то Акутис станет первым миллениалом, включённым в эту категорию, его уже прозвали «покровителем интернета».

Как сообщает The New York Times, подросток проявлял повышенный интерес к компьютеру и интернету, при этом он являлся ревностным католиком и использовал свои увлечения для выражения собственной веры. Акутис, например, создал сайт, на котором разместил список и описание всех евхаристических чудес. Кроме того, подросток помогал бездомным и обездоленным. По словам матери, жизнь Карло — пример того, как «интернет может быть использован для благих целей».

Основанием для причисления Акутиса к лику блаженных стали связанные с ним чудеса. Так, в феврале 2020 года мальчик из Бразилии исцелился от редкой врожденной аномалии поджелудочной железы, потрогав одну из рубашек покойного. Ещё одна женщина, присутствовавшая на похоронах «покровителя интернета», победила рак, а другая — забеременела при диагностированном бесплодии.

Представитель Конференции католических епископов США Пол Яржембовски подчеркнул, что Акутис был не писателем-богословом и мировым лидером, а обычным молодым человеком, стремящимся «сделать мир лучше». Он назвал его настоящим покровителем нашего времени, «отмеченного самоизоляцией и цифровой зависимостью».

Профессор Университета Нотр-Дам Кэтлин Спраус Каммингс счёл примечательным тот факт, что сейчас, когда людей во всём мире беспокоит разрушительное воздействие соцсетей на молодёжь, церковь признаёт блаженным человека, который использовал интернет для распространения веры. Папа Римский Франциск в своём обращении к молодёжи в прошлом году упоминал Акутиса, как пример того, как можно использовать Сеть для укрепления своей веры.

Как писал NEWS.ru, в Красноярском крае ФСБ в ходе крупной операции задержала главу так называемой Церкви последнего завета, также известной как «секта Виссариона» Сергея Торопа, его помощников Вадима Редькина — бывшего барабанщика группы «Ласковый май» — и Владимира Ведёрникова. Группа захвата на четырёх вертолётах прибыла к месту, где находится центр религиозной общины — примерно в 450 километрах от столицы региона. Сообщается, что в «Обители Рассвета» — так называется цитадель основателя общины — изымаются оружие и литература, в округе глушится мобильная связь.