В РПЦ рассказали, как правильно изгонять бесов

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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал случая «изгнания бесов» из десятилетнего ребёнка в Волгоградской области. По его словам, действия родителей мальчика не соответствуют учению и практике РПЦ.

С точки зрения церкви никакие родители не имеют права заниматься изгнанием бесов из детей и вообще из кого-бы то ни было, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в РПЦ действительно существует практика экзорцизма, которую в просторечье называют «отчиткой». Для этого священник читает молитвы, которые должны изгнать бесов. Однако этого никогда не делают с детьми. Кроме того, не каждый священник может этим заниматься, так как служитель должен получить благословение от архиерея.

Также Иларион отметил, что «беснование» можно перепутать с психическими проблемами.

Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода, — объяснил он.

Представитель РПЦ считает недопустимым самодеятельность при изгнании бесов. Люди, которые пытаются сделать это самостоятельно, плохо понимают православное учение и религию в целом.

Они верят не только в Бога и Дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что церковь оценивает как суеверие, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, родители десятилетнего мальчика под Волгоградом, встревоженные нестандартным поведением ребёнка, предпочли обратиться не к врачам, а к нетрадиционной медицине, вооружившись святой водой, чесноком и молитвословом.

Они скрутили ребёнка и попытались обмазать распятие святой водой, записывая происходящее на видео. В кадре мальчик громко кричит, прося прекратить унижения. В ситуации уже разбираются местные органы опеки. Сами родители не видят в своих действиях ничего предосудительного.

Причиной стало то, что мальчик отворачивался от икон в церкви и снимал с себя крестик.