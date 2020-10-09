В РПЦ опровергли данные о смерти протоиерея Димитрия Смирнова

https://static.news.ru/photo/a2aa4dc4-0a27-11eb-8157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Окружение протоиерея Димитрия Смирнова опровергло информацию о его кончине.

Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием, — отметил священник Фёдор Лукьянов, слова которого приводит «Интерфакс».

Он также добавил, что отец Димитрий борется с последствиями коронавируса — в настоящее время наблюдается положительная динамика.

Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация о том, что протоиерей Димитрий Смирнов скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

В своём патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского он выразил сожаление, что не может «разделить радость молитвенного общения» с ними.