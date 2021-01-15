В РПЦ назвали крещенские купания маргинальным суеверием

https://static.news.ru/photo/8663c9e4-5809-11eb-bbcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Верующим христианам не нужен ритуал с окунанием в крещенскую прорубь. Такое мнение высказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Он посоветовал россиянам сконцентрироваться на основных аспектах христианской веры и не впадать в суеверия.

Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, <...>, читай Евангелие, будь христианином в главных направлениях, — сказал Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что если человек христианин, то он и без крещенской проруби «обойдётся очень хорошо». При этом непременное устремление во что бы то ни стало окунуться в прорубь и «совершить что-то купательное» представитель Русской православной церкви (РПЦ) назвал суеверием.

По его словам, участвовать в церковных таинствах, не понимая, о чём идёт речь, не есть благое дело.

Он отметил, что «обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию». Поэтому когда истинная вера подменяется суевериями — это беда для человека и для всего общества, считает священнослужитель.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион рекомендовал воздержаться от ныряния в прорубь из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам, и подчеркнул, что в этом году решил не окунаться в прорубь.

Один из главных христианских праздников Крещение будут отмечать 19 января.