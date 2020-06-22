В Ростуризме назвали сроки открытия популярных направлений внутри страны

https://static.news.ru/photo/07e1e290-b47b-11ea-bf9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова назвала сроки открытия наиболее популярных туристических направлений страны. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона, — цитирует её РИА Новости.

По словам Догузовой, первоначальная задача ведомства на лето 2020 года безопасный и доступный отдых для граждан России от Калининграда до Владивостока.

МИД России сообщил о планах по открытию границ на популярных туристических направлениях 18 июня 2020 года. Однако называть конкретные сроки, по словам представителей ведомства, пока ещё рано.

NEWS.ru информировал ранее, что Белоруссия ждёт от России открытия границ. Соответствующее заявление сделал представитель белорусского МИД Владимир Макей.