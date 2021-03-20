В Ростехнадзоре считают маловероятным повторение норильской аварии

https://static.news.ru/photo/2b89ccae-894f-11eb-b338-96000091f725_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Повторение аварии, подобной той, что случилась на ТЭЦ на территории Норильска в прошлом году, в настоящий момент маловероятно. Об этом в разговоре с журналистами сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей.

Алёшин подчеркнул, что за всю историю наблюдений как в РФ, так и в мире аварий с открывшимся дном резервуара просто не было. Поэтому, с учётом выявленных в Норильске нарушений, повторение ЧП маловероятно.

Согласно информации, предоставленной НТЭК в комиссию по техническому расследованию аварии, по состоянию на 2 ноября 2020 года прямой ущерб компании от разлива топлива составил 2,02 млрд рублей, а расходы на ликвидацию (локализацию) аварии — 2,68 млрд рублей, — цитирует ТАСС главу Ростехнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, компания «Норникель» выплатила весь штраф, назначенный ей за ущерб от разлива нефти в Норильске. Деньги поступили в российский бюджет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.