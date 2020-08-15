В Россию из Бейрута вернулись специалисты МЧС

https://static.news.ru/photo/67c05292-df18-11ea-a2b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Специалисты МЧС РФ, участвовавшие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте, благополучно вернулись в Россию.

Так, в аэропорту Жуковский в Московской области в субботу, 15 августа, приземлились самолёты Ил-76 и Superjet МЧС РФ. Они вернули домой 150 специалистов ведомства. Кроме того, на борту находились транспортные средства, аэромобильный госпиталь, спасательное и другое оборудование, уточняет ТАСС.

После прохождения таможни россиян встретили оркестр и коллеги с цветами. Незадолго до вылета все пассажиры сдали тесты на COVID-19 — результаты были отрицательные.

Сотрудники МЧС РФ прибыли в Бейрут 5 августа в целях оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. В мобильном госпитале на стадионе спасатели принимали пострадавших. Всего за время работы российскими специалистами были обнаружены и извлечены из-под завалов тела 10 человек.

В минувший четверг, 13 августа, представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен. Также пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Ранее NEWS.ru писал, что всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.