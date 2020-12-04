В России зарегистрировано более 3,1 млн безработных

https://static.news.ru/photo/f69bc84e-361f-11eb-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Количество зарегистрированных безработными россиян по состоянию на 1 декабря превышает три миллиона человек, говорится в проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 3 144 051 человек, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также в нём указано, что с 1 апреля по 1 декабря текущего года рабочих мест лишились 12 162 800 человек, а 12 230 100 человек были трудоустроены.

К увольнению предполагаются 119 344 человек, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 74 818 сотрудников, в простое — 232 155, работает неполный рабочий день 338 031 гражданин.

Как писал NEWS.ru, замглавы Минтруда Елена Мухтиярова сообщила, что более одного миллиона россиян должны быть трудоустроены для восстановления показателей занятости. Она отметила, что рост количества безработных фиксируется как центрами ведомства, так и Росстатом.

Ранее в Банке России отметили, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией коронавируса, в стране зафиксировано снижение безработицы на 0,2% — с 6,5% в сентябре до 6,3% в октябре. При этом в регуляторе сделали акцент на неравномерном снижении конкуренции за вакансии.