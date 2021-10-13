Мусор уходит в небо: за вывозом отходов начнут следить из космоса

В ближайшее время во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе «Управление отходами» — совместном проекте Росприроднадзора, Роскосмоса и производственной компании «Большая тройка». По заявлению разработчиков, космические технологии поднимут уровень контроля за обращением с отходами на высочайший уровень — отследить каждый мусоровоз сможет каждый россиянин, зарегистрированный на сайте Госуслуг. Между тем, ряд экспертов считает, что новшество станет полезным лишь после внедрения в России по-настоящему эффективной программы сортировки и переработки отходов. А таковой по-прежнему нет.

Цифровой контроль

Соглашение о сотрудничестве между Росприроднадзором и Роскосмосом было подписано на прошедшем в этом году Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новость о начале проработки пилотного проекта, который задействует возможности космических спутников для контроля за состоянием мусорной отрасли, осталась во многом незамеченной. Между тем, участники рынка говорят о новой системе как о беспрецедентной, так как в таких масштабах в мире ничего подобного ещё не реализовывалось.

В беседе с NEWS.ru генеральный директор ООО «Большая тройка» Артём Седов указал, что единая государственная система учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) разрабатывается компанией для достижения целей Росприроднадзора в сфере экологической безопасности граждан.

Система обеспечивает полную прозрачность процессов во всей отрасли целиком: она содержит в себе сведения обо всех действующих и планируемых объектах обращения с отходами, региональных операторах по обращению с отходами и зонах их деятельности, — пояснил Седов.

Он напомнил, что ещё с 2016 года все мусоровозы по закону должны быть оборудованы спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для возможности отслеживания их передвижения. Однако данные о маршрутах мусоровозов оставались исключительно в руках операторов транспортных средств. Теперь же, говорит Седов, каждый региональный оператор сбора и утилизации мусора может подключиться к ЕГИС УОИТ и транслировать в неё данные со своих мусоровозов. Это обеспечит выявление несанкционированных свалок по всей России.

Это обеспечивает сквозной цифровой контроль за каждой машиной на пути от контейнерной площадки до полигона для региональных, федеральных властей и контролирующих органов. Можно быть абсолютно уверенным, что отходы вывозятся на легальные объекты по согласованному маршруту, что все участники процесса выполняют свои задачи добросовестно и с максимально бережным отношением к окружающей среде, — заметил гендиректор «Большой тройки».

В компании утверждают, что у внедряемой технологии огромный потенциал в части выявления нарушений, например нелегального вывоза не только коммунального, но и строительного мусора и промышленных отходов, которые способны причинить ощутимый вред экологии. Также сбор данных поможет понять, из чего складывается стоимость услуги по вывозу отходов, как можно оптимизировать процесс и сэкономить деньги. Седов подчеркнул, что это «беспрецедентный уровень контроля для отрасли, которая была печально известна большим количеством теневых схем».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс «Управление отходами» позволяет не только следить за мусоровозами, но и строить прогнозы и математически моделировать ситуации в отрасли обращения с ТБО. Модель, использует алгоритмы оптимизации и работает с большими данными. Благодаря этому система способна целиком охватить отрасль обращения с отходами не только в отдельных регионах, но по всей стране, а также начать отвечать потребностям всех ее участников.

Артем Седов продемонстрировал NEWS.ru уже работающую систему. На мониторе в режиме реального времени двигаются мусоровозы, известен номер каждого грузовика, путь его движения. Свалки и полигоны имеют статус (законные они или нет). В системе уже зарегистрировано 12 тысяч машин, ей охвачено 60 регионов и 90 операторов из действующих 176. Система будет полезна и всем гражданам. Можно будет зайти в нее с помощью сайта Госуслуг и пожаловаться на нарушения инспектору, который отвечает за конкретную территорию.

«В Москве вообще отслеживают каждый контейнер, на нем стоят датчики, это так называемый „интернет вещей“. Можно будет увидеть, насколько они заполнены и чем», — рассказывает Седов.

Чтобы система заработала и стала доступна всем, достаточно отмашки правительства.

Мусор стал политикой

Проблема вывоза и утилизации мусора в России по-прежнему не решена и регулярно сопровождается громкими скандалами и коррупционными историями. Согласно экспертным оценкам, ежегодно по всей стране образуется более 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. Большая часть отправляется на свалки и полигоны без предварительной сортировки и обезвреживания, и лишь 3-5% отходов перерабатываются и возвращаются в промышленный оборот. В результате общая масса накопленных на свалках отходов достигла 30 млрд тонн. Полигоны ТКО и свалки занимают 4 млн гектаров российской территории и ежегодно их площадь возрастает на 0,3 млн гектаров. По некоторым данным, на сегодняшний день в РФ насчитывается более 22 тысяч несанкционированных свалок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мусорная проблема из-за своего масштаба быстро перекочевала в разряд общественно-политических. В такой ситуации власти вынуждены не просто давить очаги народного возмущения, но и инвестировать в разработку системы, которая позволит стать эффективным средством решения проблемы, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Журавский.

«Это разумный шаг, который может стать частью большой программы по наведению порядка в столь криминализированной мусорной сфере», — сказал эксперт.

Один из самых резонансных конфликтов местного населения с органами власти произошёл вокруг полигона «Ядрово» в Волоколамске — в марте 2018 года более 240 человек обратились за медицинской помощью в связи с отравлением испарениями мусорной свалки, а почти 60 детей из разных школ получили отравление сероводородом и были госпитализированы. 1 апреля 2018 года жители Волоколамска провели самый крупный митинг в Московской области — в нем приняли участие около 7000 человек. Позднее массовые митинги проходили к Клину, Коломне, Серпухов, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ногинске, Подольске, Наро-Фоминске, Солнечногорске и других населённых пунктах Московской области.

Другой не менее громкий скандал был связан со строительством мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области — туда планировалось ввозить отходы из российской столицы. В итоге дошло до масштабных протестных акций, столкновений экоактивистов с рабочими скандальной стройки. Позднее под натиском населения местные власти были вынуждены отказаться от реализации проекта.

Эксперты признают: примерно с 90-х годов россияне пожинают плоды бездействия в «мусорной» сфере со стороны государства, которое в то время фактически самоустранилось от решения этой проблемы. Как пояснил NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, сегодня государство активно возвращается в эту сферу, пытаясь навести в ней порядок. В частности, президент поручил правительству в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов.

Что касается инновационной системы контроля за вывозом мусора, то здесь важно то, что она позволит понимать, какой мусор где хранится и куда вывозится, контролировать, в том числе, законность действий местных операторов. Например, региональный оператор во Владимирской области собирал с граждан деньги за вывоз мусора, но часть работ, которые входили в стоимость, не выполнял — отходы транспортировали напрямую на полигон, минуя мусороперегрузочную станцию, — рассказал Иванов.

Сейчас, подтвердил он, такие вещи могут быть отслежены, потому что на большинство мусоровозов установлены датчики GPS. Новая централизованная система позволит объединить и визуализировать эти данные на общей карте, доступной соответствующим контрольно-надзорным органам, подчеркнул эксперт.

Закрыть тюрьмы — искать преступников

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, у подобных проектов есть два плюса: во-первых, можно узнать, где и сколько мусора складируется в стране, во-вторых, есть возможность пресечь незаконные свалки.

С другой стороны, встаёт вопрос — да, мы получили большой массив сведений, но что с ними делать? Высокотехнологичной системы переработки мусорных отходов в стране так и не существует, отсутствует как таковая и сортировка мусора. Пока получается, что это проект — как проект по постройке крыльца в отсутствии дома. Если мы хотим добиться реальных результатов, то стоит синхронно возводить и пресловутый «дом» — систему переработки отходов, — пояснил Журавлёв.

Он подчеркнул, что смущает асинхронность в решении «мусорной проблемы»: «Это примерно также, если сначала закрыть все тюрьмы, а потом собирать информацию об имеющихся бандитах».

Без сомнения это весьма важная инициатива — смотреть со спутника, куда едет мусоровоз, указывает в разговоре с NEWS.ru юрист Григорий Сарбаев. По его словам, сегодня в регионах с мусорной сферой связано множество судебных разбирательств.

Не от хорошей жизни растут как грибы мусорные полигоны и неучтенные свалки — отходы просто некуда девать, кроме того, не налажен раздельный их раздельный сбор и переработка. Но это требует напряжения всего государственного аппарата. Гораздо проще оштрафовать водителя мусоровоза или его нанимателя. Плюс, конечно же, приятные бонусы в виде освоения средств на установку «всевидящего ока» и красивые отчеты о перевыполнении плана по штрафам, — заявил он.

Очевидно, что и россияне пока не готовы к осознанному подходу в решении мусорной проблемы. Согласно недавнему опросу, проведённому Центром исследований гражданского общества НИУ ВШЭ, среди граждан раздельный сбор бытового мусора практикуют только 32% населения. Остальные этим не озабочены и не планируют заводить отдельные мусорные ведра для перерабатываемого мусора и для смешанных отходов.

Кроме того, специалисты полагают, что проект, в котором непосредственно участвует государство, рискует не решить львиной доли проблемы в отрасли. По мнению руководителя Института региональной экспертизы Дмитрия Михайличенко, нужно менять подход, а не усиливать контроль.

На мой взгляд, следует усиливать не только контроль за мусором, но и в корне менять мусорную политику. Мусорные полигоны позволяют ряду бизнес-структур обогащаться и получать сверхприбыли, тогда как в обществе и особенно столицах растёт запрос на раздельный сбор мусора, — указал собеседник NEWS.ru.

Как отметил собеседник, создается впечатление, что чем больше власти борются с мусором, тем больше свалок по стране возникает, в том числе и незаконных. Это крайне негативно сказывается на экологии и восприятии эффективности государственной политики.

NEWS.ru ожидает комментариев от Росприроднадзора.