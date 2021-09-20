В России за сутки выявлено 19 744 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За 24 часа в стране полностью выздоровели 11 992 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России
Ранее врач сообщил, что метод компьютерной томографии (КТ) позволяет лучше диагностировать коронавирус и определить уровень повреждения лёгких. Он уточнил, что КТ проводит сканирование тела человека послойно, формируя объёмное изображение. Чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации.