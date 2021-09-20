В России за сутки выявлено 19 744 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За 24 часа в стране полностью выздоровели 11 992 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло до 7 294 672. Число летальных исходов возросло на 778 против 793 днём ранее. Число вылечившихся возросло за сутки на 11 992. 585 002 человека продолжают лечение. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2469 против 2376 днём ранее. Число летальных исходов в Москве за сутки возросло на 48. Количество выздоровевших за сутки выросло на 1223, 101 157 человек продолжают лечение.

Ранее врач сообщил, что метод компьютерной томографии (КТ) позволяет лучше диагностировать коронавирус и определить уровень повреждения лёгких. Он уточнил, что КТ проводит сканирование тела человека послойно, формируя объёмное изображение. Чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации.