В России за сутки выявили 23 586 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65800250-589b-11eb-8b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 568 209.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 542 212.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 23 440 человек — до 2 960 431. Жертвами COVID-19 стал 481 человек, всего зарегистрировано 65 566 летальных исходов.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 4012 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3316 новых случая (всего 297 477) и Подмосковье — 1426 заражённых (всего 177 452).

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает нормальной идею включать пункт о вакцинации в трудовой договор.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса для представителей контактных профессий. По словам депутата, людям нужно разъяснять пользу прививки, но не навязывать её, потому что это может привести к социальной и политической напряжённости.