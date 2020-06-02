В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a5801a0-a56f-11ea-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 432 277. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 3 июня.

Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений болезни. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

За сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

Из больниц по выздоровлении выписали 8972 пациентов. В общей сложности количество излечившихся от COVID-19 составило 195 957 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что созданные в столице временные госпитали для лечения людей, заражённых коронавирусом, власти не станут демонтировать. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, выделенный на борьбу с инфекцией коечный фонд столичных больниц опасно выводить в обыкновенную плановую работу, не имея резерва.