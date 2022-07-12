В России обнаружена оспа обезьян В России выявлен первый случай оспы обезьян

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Первый случай оспы обезьян выявлен в России у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Молодой человек обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевший изолирован, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен, в квартире он проживает один. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Подчеркивается, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что соблюдение мер личной гигиены является основным и наиболее действенным способом защиты от оспы обезьян. Он отметил, что для этого в повседневной жизни необходимо носить медицинские перчатки, обрабатывать их и руки дезинфицирующими средствами на основе спирта, а при половых контактах пользоваться презервативами. Также в случае оспы обезьян нужно пристально следить за кругом своих контактов. К такой осторожности необходимо прибегнуть, поскольку характерную для заболевания сыпь не всегда можно заметить под одеждой.