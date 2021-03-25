В России выявлен 9221 новый случай заболевания коронавирусом

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По данным на утро 25 марта, за минувшие сутки в России зафиксирован 9 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Среди регионов лидером по суточной заболеваемости остаётся Москва — в столице за сутки заболели 1787 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург с 804 заразившимися. В Московской области сообщается о 540 случаях.

Наименьший темп суточного прироста заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва — 0,01%. Также лидируют по этому показателю Магаданская и Сахалинская области — 0,05%. В Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Адыгея темп прироста оценивается в 0,06%.

В общей сложности за всё время пандемии в стране выявлено 4 492 692 случая заболевания COVID-19. 4 109 281 пациент выздоровел, болезнь унесла жизни 96 612 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 334 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 485 901 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что рекорд по суточной смертности от коронавируса зафиксирован на Украине. За последние 24 часа от COVID-19 умерли 362 жителя страны.